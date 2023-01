Kyria-Vignato-Bajrami: Bologna, che intrigo

di Marcello Giordano

Tutto all’ultimo giorno. O nulla: il Bologna al rischiatutto. Cerca il terzino sinistro da regalare a Thiago Motta, la dirigenza rossoblù, che ieri mattina ha avuto un nuovo summit con il Sassuolo: ma il risultato non è stato quello sperato. Di prima mattina, il diesse neroverde aveva aperto all’ipotesi di scambio Kyriakopoulos-Vignato. C’erano gli ok di entrambi i calciatori. Ma quando è montata la pista Bournemouth per Traorè, con l’ivoriano finito nel mirino degli inglesi dopo il rifiuto di Zaniolo, il Sassuolo ha cambiato idea. Ha chiesto di svincolare l’operazione in uscita di Georgios Kyriakopoulos (26 anni) da Vignato, chiedendo 400-500mila euro per il prestito oneroso secco. Il Sassuolo ha infatti puntato Nadir Zortea (23) dell’Atalanta, che ha dato l’ok al prestito oneroso chiedendo proprio 400-500mila euro, gli stessi che il Sassuolo pretende per poi girarli alla Dea. Ma di fronte alla richiesta di prestito oneroso, la dirigenza rossoblù ha puntato i piedi.

Kyriakopoulos spinge per la fumata bianca, l’agente di Vignato dialoga per sfruttare la situazione a vantaggio del suo assistito, perché il Sassuolo si è fiondato su Bajrami, in uscita dall’Empoli e proposto pure ai rossoblù e Vignato potrebbe andare al posto del fantasista uscente a prescindere che Bajrami finisca a Sassuolo o a Bologna: la prima ipotesi a ieri sera la più probabile, oggi il giorno della verità. Oggi si proverà a riparlare per Kyria, ma se il Sassuolo non concederà scambio di prestito o prestito gratuito, Kyriakopoulos rimarrà dov’è e non è escluso che anche il Bologna, reduce da 19 punti nelle ultime 10 giornate, rimanga com’è rinviando investimenti all’estate, con Calafiori (20) del Basilea, Doig (20) del Verona e Terzic (23) della Fiorentina che restano comunque nel mirino per il futuro, in vista del ritorno di Cambiaso alla Juventus per fine prestito. Niente Reabciuk, quindi, che peraltro continua la sua avventura da titolare all’Olympiakos.

Il margine di manovra di circa 1 milione concesso da Saputo alla dirigenza per il mercato, in vista del rush finale è stato stanziato sì: ma solo per un’operazione futuribile, ovvero per un ragazzo giovane su cui investire in chiave futura. Il laterale sinistro, se arriverà, arriverà a costo zero, in prestito, dato che la squadra a disposizione di Thiago è considerata in crescita e si è rimessa in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Intanto, sul fronte uscite, dopo il passaggio in prestito alla Carrarese del portiere Breza, c’è da registrare il ritorno dal prestito di Dion Ruffo Luci dal Trento: l’ex centrocampista della Primavera potrebbe passare alla Turris. Ma a Casteldebole le attenzioni sono tutte puntate su quest’ultimo giorno di mercato, per capire se il Sassuolo tornerà sui propri passi relativamente a Kyriakopoulos. In caso contrario, è probabile che l’ultimo giorno di mercato finisca con un nulla di fatto.