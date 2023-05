Kyriakopoulos e Soriano ai box

In vista della volata finale della stagione, restano ai box, oltre al lungodegente Soumaoro, due sole pedine: Kyriakopoulos e Soriano. Il greco è ancora alle prese con controlli medici a causa della labirintite che lo ha tolto dai giochi nelle ultime due settimane, argomento sul quale la dirigenza attende novità, considerato che in ballo c’è il riscatto del prestito (a 3 milioni) dal Sassuolo dell’esterno.

Ancora in infermeria Soriano, alle prese con l’infortunio al legamento collaterale del ginocchio: la sensazione è che nella migliore delle ipotesi il centrocampista in scadenza di contratto potrebbe rientrare per la passerella finale dell’ultima giornata della stagione, a Lecce.