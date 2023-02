Kyriakopoulos firma, Vignato all’Empoli. No alla Juve per Cambiaso

Tutto all’ultimo respiro, l’incastro che consente l’arrivo del terzino sinistro a lungo richiesto da Thiago Motta si verifica sull’asse Bologna, Empoli e Sassuolo. Georgios Kyriakopoulos è un nuovo giocatore rossoblù.

Dopo lo stallo di lunedì, nella mattinata di ieri si è sbloccato l’affare. Il Sassuolo, chiusa la cessione di Traorè per 30 milioni al Bournemouth, ha acquistato Zortea (terzino dall’Atalanta, in prestito oneroso) e il fantasista Bajrami dall’Empoli (per 7 milioni) e ha poi riattivato i canali con il Bologna per la cessione di Kyriakopoulos: l’iniziale richiesta di prestito oneroso per 500mila euro si è trasformata in una richiesta di prestito oneroso da circa 150-200mila euro con diritto di riscatto fissato a 3 milioni, che il Bologna potrà decidere anche di non esercitare.

Affare fatto: il greco è arrivato all’Isokinetic intorno alle 14,.30 per le visite mediche e il suo contratto è stato depositato in Lega alle 18,37.

Vignato, invece, aveva già lasciato Casteldebole in tarda mattinata, a metà dell’allenamento, segnale che l’affare per il suo passaggio all’Empoli era in dirittura d’arrivo. Prenderà il posto di Bajrami nelle fila toscane, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 1,9 milioni (il Bologna lo pagò 100mila euro in meno).

La Juventus aveva anche chiesto al Bologna di poter riportare Cambiaso a Torino, sciogliendo il prestito: richiesta rigettata, dal momento che De Silvestri non è ancora al meglio. Richiesta rigettata anche perché Sartori ieri ha tentato un nuovo assalto per il terzino scozzese Doig (20) del Verona, con una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 5 milioni, operazione che i rossoblù avrebbero fatto a prescindere da Kyriakopoulos, che può essere schierato anche da esterno alto.

Ma il Verona non ne ha voluto sapere: è il segnale che i rossoblù rimarranno sulle tracce del terzino anche in vista dell’estate. Rifiutata anche la proposta di prestito oneroso con riscatto a 4-5 milioni per Bamba (20) del Vitoria Guimaraes, che chiede 10 milioni più 2 di bonus, sapendo dell’interesse di diversi club inglesi per il talento italo-ivoriano. L’innesto anticipato di un talento futuribile non è andato in porto: nuovi investimenti sono così rinviati all’estate. Kyriakopoulos, però, è un nuovo calciatore del Bologna, almeno fino a giugno: data entro la quale cercherà di mettersi in mostra. Per convincere il Bologna a riscattarlo o per attirare su di sè nuovi interessi in vista dell’estate e dell’eventuale ritorno al Sassuolo.

