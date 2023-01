Kyriakopoulos in pole: pressing sul Sassuolo

La chiacchierata di mercato è andata in scena ieri mattina in una Casteldebole semideserta, presenti Thiago Motta, Joey Saputo, Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, ma non ha partorito sostanziali novità rispetto alla linea che il club si era già dato prima che il mercato aprisse i battenti. Tradotto: un solo rinforzo, il terzino sinistro, con la speranza di trovare una soluzione ‘last minute’ vantaggiosa, che consenta al Bologna di riempire la casella senza svuotare più di tanto il portafoglio. Tutte le piste oggi portano a Sassuolo, dove c’è un terzino sinistro, Kyriakopoulos, che ha tutto il gradimento di Motta, e un amministratore delegato, Giovanni Carnevali, che è amico d’infanzia di Fenucci e che non per questo farà sconti ma che, è il pensiero dei dirigenti di Casteldebole, alle ultimissime curve del mercato potrebbe abbassare le pretese per il difensore greco. Il Bologna in realtà farebbe bingo con uno scambio di prestiti, ovvero Kyriakopoulos in rossoblù e Vignato alla corte di Dionisi. Il vero ostacolo è che nel ruolo di Vignato, a meno di uscite non previste, il Sassuolo oggi è già coperto. Ecco perché da qui a martedì il Bologna farà pressing caldeggiando lo scambio di prestiti, mentre Carnevali proporrà a Fenucci il prestito oneroso di Kyriakoupolos con una formula da studiare (a quel punto sarebbe già pronto per il greco un contratto fino al 2026).

Restano in piedi le ipotesi alternative, legate a Terzic, Augello, Calafiori e Reabciuk: ma più passano i giorni e meno sembrano piste percorribili. Occhio però, perché c’è anche il piano B, vale a dire non dare a Thiago il terzino sinistro e chiedergli di fare con quel che passa il convento. Peraltro Motta è un allenatore molto attento agli equilibri interni del gruppo e a fronte di soluzioni poco vantaggiose sotto il profilo tecnico ha già fatto sapere ai suoi dirigenti che non sarebbe un problema fare di necessità virtù. In ogni caso il Bologna conta di trovare una soluzione in uscita per Vignato Ieri Marco Di Vaio era nella tribuna del Castellani per assistere a Empoli-Torino. Un centrocampista nel mirino è l’italo-ivoriano Ibrahima Bamba, classe 2002, del Vitoria Guimaraes. Il portiere classe ‘98 Sebastian Breza, reduce dall’esperienza al Cf Montreal, da ieri è in prestito alla Carrarese, in serie C.

Massimo Vitali