Kyriakopoulos out per una labirintite

Doveva essere la partita di Kyriakopoulos. E invece a mettere ko in extremis l’esterno di fascia greco il cui cartellino appartiene proprio al Sassuolo è stato un malanno fastidioso come la labirintite virale. Trattasi di infezione che colpisce l’orecchio e che causa perdita di equilibrio. L’assenza di Kiryakopoulos, con Soriano e Sansone ancora al palo, per Motta apre un rebus a sinistra. Per quel ruolo c’è Barrow, ma è molto difficile che Thiago scelga il tridente con i tre attaccanti puri, Orsolini-Zirkzee-Barrow, dal primo minuto. Ecco perché il ‘falso’ esterno d’attacco potrebbe essere Ferguson, soluzione probabile.