Kyriakopoulos, prestazioni al top per ottenere il riscatto

Due assist da esterno sinistro d’attacco a Salerno. Una prova solida da terzino con l’Udinese, in cui con una proiezione offensiva sulla fascia è entrato nell’azione del terzo gol, con il cross che Moro ha aggiustato per la stoccata di Barrow: Gergios Kyriakopoulos, con i fatti, sta dando seguito a quelle che sono le sue aspirazioni.

Vuole il Bologna e la nazionale greca, il mancino, acquistato in prestito con diritto di riscatto (fissato a 3 milioni) dal Sassuolo e arrivato con l’idea di puntare all’Europa: "Spero il Bologna mi riscatti, qui sono felice e ho trovato quel che cercavo. Il mio ciclo al Sassuolo lo ritengo concluso".

E ancora: "Non vengo chiamato in nazionale, mi sento trattato come un giocatore di serie B".

Con due assist (e mezzo) nelle ultime due partite, Kyriakopoulos dimostra con i fatti quanto annunciato a parole. A Bologna è arrivato all’ultimo giorno del mercato di gennaio, dopo un vano inseguimento a Doig, per il quale il Verona chiedeva quasi 10 milioni. Il suo riscatto è fissato a 3. E lui non sta perdendo occasione per dimostrare che ne valga la pena. A Bergamo potrebbe avere una nuova chance per confermare la sua teoria.

