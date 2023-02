La band di Ticchi sfida le ungheresi

Passerella conclusiva per la Virtus attesa dall’ultima sfida casalinga di Eurolega. Alle 20,30 la formazione di Giampiero Ticchi affronta al PalaDozza le ungheresi dello Szekszard. "Cercheremo di fare la migliore prestazione possibile – conferma il coach bianconero –. Affrontiamo lo Szekszard cercheremo di sfruttare i loro punti deboli per confermare e ripetere la prestazione contro Geas e dare continuità al nostro gioco che è sempre in crescendo. Vogliamo migliorare per essere pronti per la fase finale della stagione". A livello di formazione da valutare Parker, non ancora al meglio.

Le altre gare: Olympiacos-Praha, Fenerbahce-Valencia, Polkowice-Bourges.

La classifica: Fenerbahce 20, Praha e Valencia 16, Polkowice e Bourges 14, Virtus Bologna 8, Szekszard 6, Olympiacos 2.

f. m.