La band di Vigiani aspetta il Cagliari

Primo impegno casalingo del 2023 per il Bologna Primavera che, dopo il pareggio della settimana scorsa, torna in campo quest’oggi: a Casteldebole, alle 13, i ragazzi di Luca Vigiani accolgono il Cagliari, al momento settimo in campionato con due punti di vantaggio sugli emiliani. Il Bologna, privo di Pyyhtia, di Bagnolini e soprattutto di Amey, potrà però contare su Raimondo: ‘rispedito’ in Primavera da Thiago Motta, il centravanti dovrà tornare a battagliare coi coetanei, sospendendo – lui spera per poco – l’apprendistato coi grandi.

Nelle ultime tre gare casalinghe per il Bologna sono arrivate tre sconfitte: dato da migliorare. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia Solo Calcio.

g. g.