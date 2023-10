La beffa Il Corticella rimane al palo: sconfitto

di Giacomo Bini

AGLIANA (Pistoia)

Bene nel primo tempo, quando sfiora il vantaggio, il Corticella cala nella seconda frazione quando cede campo e iniziativa all’Aglianese che al 77’ trova il gol decisivo con Maloku.

Nella prima frazione il Corticella di mister Miramari colpisce anche un palo con un rasoterra dal limite di Trombetta che è bravo a sfruttare un pallone rubato da Mordini sulla tre quarte e trasformato in un assist per il centravanti. I sette corner contro uno con cui si va all’intervallo sono il sintomo di una prevalenza del Corticella soprattutto nel gioco manovrato nei pressi dell’area di rigore, dove dialogano bene Rocchi con Cavacchioli da una parte e Menarini e Mordini dall’altra.

Le occasioni migliori, a parte il palo, sono di Amaya al 33’ con bella risposta di Aiolfi e di Trombetta al 34’ con un tiro di poco alto. Anche l’Aglianese però ha avuto le sue opportunità prima del riposo, in particolare con un colpo di testa di Bocalon, lasciato solo a pochi passi dalla porta al 25’ e con un tiro di Grilli troppo debole per impensierire Martelli. Il secondo tempo è tutto di marca aglianese.

Già al 3’ della ripresa Gabbianelli spara a colpo sicuro dopo un batti e ribatti in area di rigore e il suo tiro è respinto da Martelli. Il Corticella risponde al 7’ on uno slalom di Farinelli sul cui passaggio non si inserisce nessuno ma dopo non ci sono più azioni di rilievo degli uomini di Miramari.

L’Aglianese attacca con vigore al 10’ viene annullato per un fuorigioco un gol di Bocalon dopo uno schema su calcio di punizione.

I cambi di Pieri aumentano la pressione dei neroverdi e Martelli fa gli straordinari prima sul neoentrato Marino che sfiora due volte la rete al 26’ e al 28’, poi su Pupeschi al 31’, prima di capitolare al 32’ su un colpo di testa di Maluku che sfrutta un morbido traversone di Grilli.