La bianconere a Lucca per credere nel primato

Trasferta toscana per la Virtus femminile. Alle 19 al PalaTagliate di Lucca la formazione di Giampiero Ticchi affronta Le Mura padrona di casa. E’ quasi un derby vista l’anima bolognese delle toscane, con coach Andreoli, il ds Gnudi e il gm Zazzaroni, nati sotto le Due Torri. "La partita contro Lucca presenta tante difficoltà. Sono una squadra che si esalta in casa; possono metterti in seria difficoltà, per cui non dovremo dar modo loro di esprimere il loro gioco spumeggiante ma costringerle a seguire le nostre trame – conferma l’assistente allenatore bianconero Jordan Losi – Dovremo essere pronti, sembrerà una banalità, ma è importante perché con la vittoria contro Schio abbiamo riaperto il discorso primo posto e quindi bisogna farsi trovare sempre nelle migliori condizioni nel caso di un passo falso di chi ci sta davanti".

Losi parla poi della pressione che c’è sulla squadra, anche dopo le ultime parole della società "Non abbiamo l’ansia di dover guardare gli altri campi e le altre squadre, contano i play off, ma la possibilità di arrivare primi ci impone di dover sempre dare il cento per cento, per cui diamo sempre il massimo senza farci distrarre da condizioni esterne al campo". Direzione di gara di Lucca-Virtus affidata a Bartoli, Castellaneta e Pallaoro.

Le altre gare: Valdarno-Brixia, Schio-Ragusa, Venezia-Crema, Geas Sesto San Giovanni-San Martino di Lupari, Moncalieri-Sassari, Campobasso-Faenza. La classifica: Schio 32, Virtus Bologna 30, Venezia 28, Sassari 24, Geas SS Giovanni 22, Ragusa 20, Campobasso 18, San Martino 16, Faenza e Moncalieri 12, Crema 10, Lucca 6, Brixia 4, Valdarno 2.