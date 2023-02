La Bologna Marathon corre per Lucio Dalla

di Matteo Alvisi

Le Due Torri ritrovano la maratona dopo un anno di stop a causa della pandemia. La seconda edizione della più famosa delle gare prende il via il 5 marzo da via Indipendenza. A dire il vero saranno tre le competizioni: la Bologna Marathon con i suoi 42,195 chilometri, la 30 Km dei Portici e l’Unipol Move Run Tune Up (mezza maratona), più due gare non competitive: la Tecnocasa City Run di 5 chilometri e la staffetta Charity. Tante le novità rispetto alla prima edizione che si portò dietro tanti disagi e polemiche.

La partenza è anticipata alle 8,30 e il percorso sarà in senso antiorario con la zona est della città interessata dalla prima parte della gara quando il gruppo degli atleti è ancora compatto, in maniera che la circolazione sia interrotta per meno tempo. La partenza, come detto, sarà da via Indipendenza e il traguardo in piazza Maggiore dopo avere percorso le strade del centro per 8 chilometri. Quindi si uscirà dal quartiere Santo Stefano con un tratto di 15 chilometri lungo le zone Savena, San Donato e San Vitale fino al confine con Castel Maggiore. Si rientrerà verso il centro attraverso Corticella e la Bolognina.

Gli ultimi corridori dovrebbero arrivare verso le 15: saranno circa sei le ore di limitazioni alla circolazione: le zone verranno liberate progressivamente a mano a mano che i maratoneti saranno passati (resteranno chiuse per due o tre ore ciascuna).

"Abbiamo avuto molto tempo per organizzare al meglio questa manifestazione – afferma l’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi –: è un evento prima di tutto sportivo, ma anche un evento per tutta la città. Sarà l’evento più importante del 2023. Cercheremo di avere un impatto il meno pesante possibile sulla città e sui cittadini limitando al massimo i disagi".

Dopo la maratona di New York Li Calzi sarà al via anche il 5 marzo: "Farò ’solo’ la mezza, perché dopo New York mi sono allenata meno a causa degli impegni istituzionali. Queste gare sono sì competitive, ma allo stesso momento un modo per godersi al meglio e a fondo la città".

"Dobbiamo fare entrare in tutte le case il messaggio che ci sarà qualche limitazione, è inutile nasconderlo – sottolinea Teresa Lopilato, presidente di Bologna Sport Marathon –. Per sei ore la mobilità sarà più difficoltosa e ci sarà qualche sacrificio da fare. Però tutto sarà garantito e l’impatto non sarà così devastante, vedrete. Abbiamo fatto tesoro degli errori della prima edizione ed esaminato tutte le possibili criticità".

Le medaglie per i vincitori saranno dedicate a Lucio Dalla, in occasione dell’80esimo anniversario della sua nascita (4 marzo 1943). È stata aperta anche una call per selezionare dieci artisti da fare esibire in altrettanti punti lungo il percorso. Ci saranno quattordici luoghi di ristoro, fra cui uno proprio in piazza Lucio Dalla. Il trasporto pubblico sarà garantito, ma subirà delle variazioni. Saranno impegnati complessivamente 60 chilometri di strade nelle tre gare con un dispiego in campo di 200 operatori della polizia locale e più di 400 volontari. Ci sono anche pochissimi pettorali disponibili: le iscrizioni sono quasi sold out.