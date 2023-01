La Bsl di coach Danè cerca il blitz a Cesena

Primo appuntamento del 2023 per la Bsl San Lazzaro. La formazione di Paolo Dalè torna in campo domani alle 18 in casa della Nuova Virtus Cesena, nella penultima sfida della stagione regolare. Quinte in classifica Talarico e compagne vanno a caccia di una vittoria utile più per il morale che per la classifica. La sfida contro le romagnole è l’ultima della stagione regolare per le biancoverdi che prossima settimana, osservano infatti un turno di riposo. La stagione della Bsl, che continua a sfornare giovani talenti anche dalla propria cantera femminile, proseguirà infatti con i playout a cui le ragazze di Dalè arriveranno pronte per giocarsi le proprie chance salvezza, grazie ad un gruppo che sta crescendo partita dopo partita, confermando le potenzialità di una squadra di grande prospettiva.

La classifica: Samoggia 18, Rimini 16, Magika Castel San Pietro 14, Libertas Forlì 10, Bsl 8, Progetti Cesena 4, Finale Emilia 2.