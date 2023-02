VALTARESE

58

BSL SAN LAZZARO

55

BASKET VALTARESE: Hvichiani 12, Piscina, Bozzi 2, Giacopazzi 1, Vignali, Castellani, D’Ambros 3, Mezini 4, Presta 6, Palacios 30. All. Allodi.

ELETTROMARKETING SAN LAZZARO: Colli 18, Averto 10, Vettore 10, Mosconi 7, Marchi 6, Righi 2, Campalastri 2, Grassi, Villa. All. Dalé.

Arbitri: Puliti e Guerrini.

Note: parziali 12-16; 24-25; 41-40; 58-55.

Iniziano con una sconfitta i playout della Bsl San Lazzaro. La formazione di Paolo Dalè scivola a Borgo val di Taro al termine di una sfida equilibratissima, e decisa dalla grande vena realizzativa dell’ala-pivot argentina Palacios a favore delle padrone di casa. Alla Bsl non bastano i 18 punti di Giulia Colli e la doppia cifra di Maria Sole Vettore e Sara Averto oltre ai 6 dell’esordiente Alice Marchi per evitare il ko. Sabato prossimo alla palestra Rodriguez la prima in casa con Finale Emilia.