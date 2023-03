La Cablotech Budrio scopre una stella Tonioli batte gli azzurri Buratti e De Pretto

E’ iniziato decisamente bene il 2023 della Natali Cablotech Biotraining Cycling Team, società di Budrio alla sesta stagione di attività nelle categorie under 23 ed élite: dopo l’intensità attività invernale nel ciclocross con sette atleti, con un successo e una trentina di piazzamenti nei primi dieci, su strada è arrivata subito la vittoria di Nicholas Tonioli nel gran premio San Giuseppe a Montecassiano, nelle Marche, gara che per data e qualità tecniche viene considerata la Milano-Sanremo dei dilettanti.

Vittoria clamorosa per più motivi. Intanto per come è maturata: Tonioli, uno dei veterani del team, prima è andato in fuga, poi ha allungato da solo nel finale resistendo al ritorno del gruppo. Poi per il prestigio dei battuti: alle spalle dell’atleta della Cablotech si sono piazzati i due azzurri più forti del momento, Buratti, ormai prossimo a passare tra i professionisti e De Pretto, vincitore della passata edizione. Infine, per un retroscena: destinato a lasciare l’attività dopo stagioni non brillanti, Tonioli ha chiesto al ds Claudio Strazzari di potersi allenare ugualmente con la squadra, dimostrando una forma migliore rispetto al passato e meritandosi di nuovo la convocazione per le corse.

Risultati che confermano la continua crescita della Cablotech Biotraining, lanciata nel 2018 da Matteo Pesci con l’obiettivo di permettere agli under 23 di Bologna e dintorni di poter continuare a gareggiare (e in molti casi anche a studiare) senza dover emigrare in altre regioni.

Non a caso anche l’attuale team conta undici atleti quasi tutti di zona: l’unico esterno è il vicentino Mario Negroponte, bolognese acquisito in quanto studente universitario sotto le Due Torri. Gli altri atleti a disposizione di Strazzari sono Alex Bellagamba, Enrico Benassati, Flavio Cavina, Matteo Conti, Gregorio Coppari, Federico Guerra, David Karameta, Michele Lombardi, Luca Tedioli e, appunto, Nicholas Tonioli, che l’esperto tecnico bolognese ruoterà nelle prossime gare nazionali alle quali il team è stato invitato "perché il nostro obiettivo è dare a tutti la possibilità di crescere".