La capolista Zola Predosa cade in casa

Dopo l’ottimo ruolino di sette vittorie consecutive, è arrivata una sconfitta per la capolista del girone C di Promozione, Zola Predosa. La formazione di Nicola Zecchi è infatti caduta 2-0 in casa contro il San Felice. I punti di vantaggio sul Faro Gaggio (che ieri non ha giocato contro l’Atletico Spm per la neve caduta sul ‘Vito Romagnoli’) restano otto, ma i gaggesi hanno la possibilità di riportarsi a meno cinque in caso di vittoria nel recupero contro il team modenese. L’altra buona notizia, sia per lo Zola che per il Faro, è la sconfitta dell’Atletic Cdr Mutina sul campo della Quarantolese. Il Trebbo, quarto, ha battuto 2-0 il Porretta grazie a una doppietta di Cini mentre il Fossolo (Crisci e De Luca) ha impattato 2-2 sul difficile campo del X Martiri dopo essersi trovato sotto 2-0. Il match dell’Msp a Castelnuovo è stato rinviato per neve mentre il fanalino di coda Vadese Sole Luna, ormai condannato alla retrocessione, è caduto 2-0 a Camposanto. Nel girone D, continua il momento magico dell’Atletico Castenaso: il team di Mazzoni ha battuto 2-0 (Di Salvo e Mezgour) l’ultima della classe Argentana e, grazie a questo successo, il sesto consecutivo, le lunghezze di svantaggio dalla capolista Massa Lombarda si riducono a sei. Importante vittoria anche dell’Osteria Grande (1-0 firmato Serra) sul difficile terreno di gioco del Reno mentre la Libertas Castel San Pietro (Petrullo) è stata sconfitta 2-1 in casa dei ferraresi della Portuense.