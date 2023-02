La capolista Zola vuole l’ottava vittoria di fila Il Faro Gaggio con l’Atletico Spm per il riscatto

L’eccellente ruolino di sette vittorie consecutive ha consentito allo Zola Predosa di dare un forte strappo in vetta alla classifica del girone C di Promozione. Attualmente, la band di Nicola Zecchi ha ben otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e l’obiettivo è quello di cercare di aggiudicarsi anche la non semplice sfida interna di oggi, alle 14.30, contro il San Felice. Alle sue spalle, il Faro Gaggio ha una gran voglia di riscattare l’amara sconfitta di sette giorni fa contro il Casumaro: neve permettendo, i biancoblù cercheranno di battere tra le mura amiche l’Atletico Spm per mantenersi in seconda posizione. La quinta forza del campionato Trebbo è attesa dal derby interno contro il Porretta mentre Fossolo e Msp saranno in trasferta rispettivamente contro X Martiri e Castelnuovo. Match esterno anche per il fanalino di coda Vadese Sole Luna, di scena a Camposanto. Passando al girone D, l’Atletico Castenaso, secondo in classifica e reduce dall’eccellente score di cinque vittorie consecutive, cercherà di battere l’ultima della classe Argentana per provare ad accorciare il gap (ora di otto punti) con la capolista Massa Lombarda. L’Osteria Grande, sesta a 38, sarà di scena sul campo della quinta Reno mentre la Libertas Castel San Pietro, quartultima a 17, farà visita ai ferraresi della Portuense.