La carica dei 22.000 a Bologna: il patron Saputo ormai presenza fissa

Ventiduemila presenze garantite, distinti esauriti e quattrocento tifosi in arrivo da Empoli. La somma fa una cornice importante, in linea con le presenze delle prime sfide della stagione, nonostante un orario, le 12,30, non proprio in linea con le tradizionali abitudini del tifoso.

Ieri sono stati venduti altri mille biglietti e a fare il ‘sold out’ è stato il settore dei distinti. Tra i ventiduemila del Dall’Ara ci sarà anche Saputo, che ormai fa notizia solo quando si siede allo ‘Stade Saputo’ di Montreal.

Una presenza fissa, quella di Joey, che nella notte di Monza, come già in quella di Torino, ha fatto toccare con mano al numero uno rossoblù quanto i risultati di un’azienda sportiva in Italia siano condizionati dagli errori, nella circostanza inspiegabili, di un direttore di gara.

Saputo spera di ritrovare quel sorriso che oggi esibiranno gli atleti della Fortitudo Baseball, che venti minuti prima del calcio d’inizio faranno il giro di campo alzando al cielo la coppa del quattordicesimo scudetto.

Il tutto mentre davanti agli ingressi di curve, tribuna e distinti i gruppi della curva Bulgarelli raccoglieranno fondi per l’allestimento della coreografia del Bologna-Fiorentina di gennaio.

m. v.