La carica dei 4.000: "In viaggio per l’Europa"

di Marcello Giordano

"Più che la meta è il viaggio che

conta". Dove per viaggio si intende la trasferta, ma soprattutto i sogni e la passione che il viaggio si porta con sé. La meta, invece, è l’Europa, quella a cui il Bologna si ritrova ad ambire in maniera del tutto impronosticabile. E’ con questa metafora che Stefano Dalloli, vice presidente del Centro Bologna Clubs, prova a spiegare lo spirito che anima l’esodo dei tifosi rossoblù oggi a Verona. Saranno circa in 4mila, tra settori ospiti e tribuna. Si sono registrati numeri ben superiori nel passato.

"Io c’ero al Bentegodi, nel 2008 e nel 2009 contro il Chievo, abbiamo toccato anche quota 7mila: allora si trattava di match per la promozione o disperata lotta salvezza. Oggi è con altro spirito che si parte. A Verona questa volta andiamo per sognare. E pure per divertirci: perché diciamolo, questo Bologna è uno spettacolo vero. Avessero concesso altri biglietti saremmo andati bel oltre i 4mila, perché siamo carichissimi".

Si sogna in grande. Ma è fondamentale farlo in sicurezza. Da qui l’appello di Andrea Coppari, che del centro Bologna Clubs è il presidente: "Se la questura di Verona ha invitato i tifosi rossoblù a parcheggiare pullman e mezzi privati nel parcheggio dedicato al settore ospiti è perché a Verona il clima potrebbe non essere quello di una scampagnata. Bisognerà muoversi con la massima attenzione".

Il Verona si giocherà le chance salvezza e la possibilità di agganciare lo Spezia quartultimo. Il clima insomma, potrebbe essere quello dell’arena dei gladiatori, vista la posta in palio su ambo i fronti. Salvezza, da un lato. "Ma noi ci giochiamo la possibilità di rimanere attaccati al treno per l’Europa e mettere il fiato sul collo dell’Atalanta: un sogno a occhi aperti, specie per chi negli ultimi anni era abituato a vedere il Bologna mollare. Se qualcuno me lo avesse detto a settembre gli avrei dato del pazzo. Il Bologna di Thiago è tanta roba". Ad aprile inoltrato, a otto gare dal termine della stagione, la follia è diventata realtà. E allora tutti a Verona con una consapevolezza: "Se siamo in così tanti", spiega Ivano Sala del club Andrea Costa, "è perché siamo consapevoli che sarà un match difficilissimo, forse decisivo. Io non dico nulla, per scaramanzia. Ma se si va in 4mila a Verona, se normalmente il mio club fa un pullman e questa volta ne ha fatti tre fermandosi perché non se ne trovavano altri, è perché la gente ci crede. Crede in qualcosa di bello che si sta realizzando, a prescindere da come finirà".

Insomma, i bolognesi si godono il viaggio, a prescindere se la meta sarà raggiunta. E la bellezza, Samuele Lasaracina, la inquadra così: "Ogni domenica è più importante di quella precedente, c’è un obiettivo, una posta in palio". Educatore, Samuele quest’anno si è perso solo una partita, tra casa e trasferta. a Torino. "Domani è fondamentale, dovessimo vincere, immagino la bolgia che ci sarebbe con la Juventus. Il mio sogno? Un gol di Posch per il fantacalcio e uno di Zirkzee, che mi fa impazzire". Vittoria a Verona, ovviamente: "Me la immagino come la partita più complicata del mondo. Ma immaginate se dovessimo vincere...". Già i tifosi immaginano e sognano. L’Europa.