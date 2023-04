La carica di Andersson Anticipi: sabato 20 con la Cremonese

Bologna-Roma si giocherà domenica 14 maggio alle 18, mentre Cremonese-Bologna andrà in scena sabato 20 maggio alle 15: queste le variazioni del calendario rossoblù comunicate ieri dalla Lega.

Intanto a scaldare la vigilia della sfida con la Juve ci pensa Kennet Andersson, che su Instagram ha pubblicato la foto dell’esultanza con Paramatti nel Bologna-Juve 3-0 del 29 novembre 1998.

In casa Juve in queste ore il club ha messo nero su bianco il rischio concreto dell’esclusione dalle Coppe e della serie B. Sta tutto scritto in una mail che il club bianconero ha inviato agli abbonati ‘Premium Club’, coloro che occupano i posti più nobili dell’Allianz Stadium, dove si annunciano rimborsi in caso di esclusione dalla Coppe europee e di serie B.