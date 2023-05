La carica di Schouten "Abbiamo reagito, volevamo vincere"

La corsa all’ottavo posto riprende da Reggio Emilia. Mai, da gennaio il Bologna di Motta aveva perso due partite consecutive e la tendenza viene confermata. Con essa un’altra inclinazione: quando cresce Schouten migliora tutto il Bologna. L’olandese sale di colpi dopo un inizio sotto tono e con lui la squadra: "Non sono io a dover giudicare la mia prestazione, ma in campo abbiamo tutti responsabilità e anch’io mi sento importante. E’ vero, all’inizio abbiamo avuto più difficoltà e giocato con un ritmo troppo basso". Logica conseguenza, il gol di Berardi: "Siamo andati sotto, ma da lì in poi siamo migliorati e abbiamo iniziato a tessere il nostro gioco". La risposta, seppur parziale, inizia da lì. Rispetto a Empoli, una volta preso lo schiaffo il Bologna reagisce e non subisce. Non ribalta la gara, ma la riprende e non sprofonda, eguagliando i 46 punti finali della scorsa stagione con 4 giornate ancora da giocare e agganciando all’ottavo posto Fiorentina, Udinese, Torino e Monza. Il bicchiere, insomma, resta a metà, perché in caso di vittoria i rossoblù sarebbero risaliti all’ottavo posto solitario. Se mezzo pieno o mezzo vuoto, Schouten non riesce a stabilirlo con esattezza, a caldo: "Va detto che questo è un campo difficile e il Sassuolo arriva da un buon momento. Però sono un po’ dispiaciuto perché volevamo vincere". A metà resta il giudizio e sospeso è anche quello sul Bologna, che chiudendo ottavo l’annata regalerebbe la certezza di un primo netto salto di qualità. Ma c’è pure il 13esimo posto a due lunghezze, che significherebbe il solito finale anonimo: "L’obiettivo rimane l’ottavo posto e faremo del nostro meglio per ottenerlo".

Marcello Giordano