La chiusura il 31 gennaio All’estero c’è più tempo

Il calciomercato si è aperto ufficialmente ieri e chiuderà i battenti il 31 gennaio alle 20. Almeno in Italia, perché in Germania chiuderà prima (alle 18), in Spagna e Francia a mezzanotte, mentre in Inghilterra la chiusura è prevista per la mezzanotte del 1 febbraio, in Portogallo per il 2 e in Turchia l’8 febbraio, in Svizzera addirittura il 15 febbraio, senza tenere conto che in Argentina e Brasile il mercato si chiuderà rispettivamente 17 febbraio e il 3 aprile e negli Stati Uniti la finestra dei trasferimenti andrà dal 31 gennaio al 24 aprile: ma questo interessa i club italiani solo in ottica cessioni.