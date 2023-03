La competenza vale più dei soldi

Doriano Rabotti

Il confronto con il calcio europeo è spesso impietoso, ma c’è un grande equivoco di fondo che forse andrebbe spazzato via.

Il Milan ieri ha giocato in un contesto che in Italia oggi è un miraggio, a livello di impianto: il Tottenham Hotspur Stadium, costato un miliardo di sterline e inaugurato nel 2019, è probabilmente il massimo in termini di ’stadio-fabbrica-di-soldi’ in questo momento. Porta nelle casse 5 milioni di euro ad ogni partita, è normale che sia un punto di riferimento per i club, come lo stesso Milan, che vogliono darsi una svolta con un impianto di proprietà. In Italia al momento sono solo cinque: quelli di Juve, Atalanta, Udinese, Sassuolo e Frosinone. La Premier ha anche un altro vantaggio strategico, sul piano economico: i diritti tv portano nelle casse di tutte le squadre del campionati inglese cifre che in Italia sono inimmaginabili. Poi i club inglesi usano quei soldi per strappare giocatori a un prezzo folle.

Stiamo arrivando al punto: siamo davvero sicuri che essere i più ricchi basti, per vincere? Se fosse così gli inglesi dovrebbero dominare da una decina di anni, e invece...

Invece in Italia comanda una squadra come il Napoli che ha chiuso il mercato in attivo di 5 milioni, perdendo pezzi grossissimi e rimpiazzandoli con sconosciuti che si stanno rivelando fortissimi. E il Milan ha appena vinto uno scudetto senza spese folli, centrando acquisti funzionali.

Sta a vedere che più dei soldi conta la competenza...