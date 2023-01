La Coppa Italia è tornata a fare gola ai rossoblù Thiago non vuole fare sconti: in campo i migliori

Quando Giovanni Sartori, lo scorso giugno, nel giorno della sua presentazione a Casteldebole, disse che "con un po’ di bravura e fortuna in Coppa Italia si può arrivare fino in fondo", in sala stampa sfilarono i fantasmi delle precoci eliminazioni dell’era Saputo per mano di Pavia, Cittadella e Ternana, epifanie di un club che fin qui ha trattato la Coppa nazionale come un inciampo di calendario più che come una concreta occasione da cogliere. Del resto è passato quasi mezzo secolo dall’ultima Coppa Italia messa in bacheca dal Bologna, nel 1973-74, e ventiquattro anni dalla semifinale con la Fiorentina, il punto più alto della recente storia di Casteldebole nella competizione. In quel 1998-99 di impareggiabile gloria (vedi semifinale di Coppa Uefa con Marsiglia) il Bologna di Mazzone fu piegato dai viola in gara doppia, ancorché al ritorno al Franchi la doppietta di Jonathan Binotto tenne in vita i rossoblù fino all’ultimo.

Altri tempi, altri Bologna. Quello targato Saputo in Coppa Italia al massimo ha raggiunto per due volte gli ottavi, ricavandone due eliminazioni per mano di Inter (2016-17) e Juventus (2018-19): la prima volta in panchina c’era Roberto Donadoni, la seconda Pippo Inzaghi.

Ad agosto, col Cosenza, quando decise un gol di Sansone, c’era invece Mihajlovic, che quella notte fece di tutto pur di onorare l’impegno in presenza. Ha avuto un senso anche la Coppa Italia di Thiago Motta, che il 20 ottobre al Dall’Ara, piegando il Cagliari con un’autorete di Obert, ha assaporato la sua prima vittoria da allenatore del Bologna, preludio della poderosa rinascita in campionato.

Ecco il punto: forse per la prima volta da molte stagioni a questa parte c’è un Bologna che ha tutto per non considerare l’impegno di Coppa con la Lazio come un incidente di calendario, bensì come un potenziale trampolino di lancio verso una seconda parte di stagione all’insegna dell’ambizione. La Lazio può contare su un organico di qualità superiore e Sarri, al netto del probabile forfait di Immobile, a differenza del collega Motta non deve fare i conti con un’emergenza a tutto tondo in attacco. Eppure mai come oggi il Bologna ha un verso e riesce sempre a fare la partita, anche al cospetto di avversarie più quotate, come Roma e Atalanta.

Thiago prima della sosta aveva fatto soffrire il Napoli di Spalletti e a seguire ha ingabbiato stimati colleghi come Baroni (Lecce), Palladino (Monza), Juric (Torino) e Dionisi (Sassuolo), franando solo al cospetto di Simone Inzaghi. Una delle qualità che il tecnico ha mostrato in questi primi mesi di avventura sotto le Due Torri è la capacità di ‘giocare addosso’ agli avversari, col risultato che il suo Bologna spesso è una lavatrice che quando va in centrifuga si prende il fulcro del gioco spingendo gli avversari fuori dalla partita.

Il prossimo esame di chiama Sarri. Superandolo, al Bologna toccherebbe sfidare la vincente di Juventus-Monza, in programma domani sera. Il messaggio è: mai come questa volta Bologna credici.

Massimo Vitali