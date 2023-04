La cronaca

Primo tempo

13’ Soriano ruba palla in pressione sull’appoggio sbagliato di Musso, ma sbaglia la misura dell’assist per Barrow, solo in mezzo all’area nerazzurra sguarnita: occasionissima sprecata.

14’ Destro da fuori area di Zappacosta, Skorupski alza la traiettoria in corner.

22’ Kyriakopoulos duetta con Moro e scaglia un gran destro dal limite dell’area su cui si distende Musso.

30’ Hojlund taglia come il burro la difesa rossoblù, conclude di precisione sul secondo palo, ma Skorupski si distende e respinge la minaccia con la mano: sul tap-in del danese Soumaoro fa muro col corpo.

42’ Boga ci prova da lontanissimo, ancora Soumaoro sulla traiettoria.

45’ Barrow triangola bene con Sansone ma la conclusione da fuori area è da dimenticare.

Secondo tempo

4’ 0-1 GOL SANSONE Il ‘falso’ nove duetta con Barrow che vince un contrasto e gli serve un pallone in profondità che Sansone tramuta in gol.

19’ Grande ripartenza rossoblù, Dominguez non punta la porta, ma smarca Zirkzee, che tenta la percussione ma quando si trova a tu per tu con Musso sbaglia il tocco finale.

28’ Lucumì si perde Hojlund in area, ma l’incornata del danese è troppo centrale e Skorupski con un bel riflesso sventa il pericolo.

36’ Zirkzee in transizione si mangia il raddoppio, Orsolini raccoglie la respinta di Musso segna e festeggia togliendosi la maglia, ma era in fuorigioco, gol annullato e ammonizione che farà scattare la squalifica.

41’ 0-2 GOL ORSOLINI Gran palla di Zirkzee nello spazio per Orsolini, che si accentra e col sinistro firma il 2-0.

49’ Muriel velenosissimo, ma Skorupski inchioda un altro ‘clean sheet’.