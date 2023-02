La cronaca

Primo tempo

2’ Colpo di biliardo di Gabbiadini in area rossoblù, Skoruspki blocca agevolmente.

6’ Gabbiadini scappa a un distratto Sosa, ma di sinistro spreca incredibilmente non trovando lo specchio solo davanti a Skorupski.

9’ Buono spunto di Cambiaso, che però spreca con un tiro-cross innocuo.

25’ Orsolini duetta con Barrow e scaglia un sinistro da fuori area che Audero blocca.

27’ Posch va a rimorchio e calcia dal limite: conclusione deviata da un difensore in corner.

27’ 0-1 GOL SORIANO Gran destro da fuori area del capitano, Schouten è sulla traiettoria, ma in posizione regolare, come conferma il Var: Irrati convalida il vantaggio rossoblù.

Secondo tempo

6’ Dominguez pesca Orsolini solo davanti ad Audero, ma l’esterno sbaglia il controllo e la chance sfuma.

11’ Bel cross di Kyriakopoulos, Orsolini non trova il pallone e il destro di Ferguson viene murato.

23’ 1-1 GOL SABIRI Lucumì abbraccia in modo vistoso Gabbiadini in area: per Irrati è penalty, che Sabiri trasforma.

26’ Sul cross di Zanoli, Sosa, cadendo, colpisce il pallone con la mano nella propria area: secondo penalty, ma questa volta Skoruspki fa un doppio miracolo, su tiro di Sabiri e tap-in dello stesso.

27’ Ancora Sabiri a botta sicura, Lucumì devia in corner.

43’ Orsolini, sinistro a giro, la palla esce di un niente.

45’ 1-2 GOL ORSOLINI L’esterno d’attacco sterza sul sinistro fatato indirizzando una sassata all’incrocio dei pali.