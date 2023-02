La cronaca

Primo tempo

12’ il sinistro di Barrow beffa Onana ma sulla traiettoria influisce, in posizione di fuorigioco, il velo di Dominguez: Orsato rivede l’azione al Var e annulla

18’ gran sinistro di Cambiaso, Onana respinge, destro a giro di Soriano ma la palla si stampa sulla traversa

31’ Mkhitaryan duetta con Lautaro e scaglia da fuori area un sinistro che non esce lontano dai pali di Skorupski

40’ cross di Bastoni, Lautaro colpisce di testa sul primo palo ma la palla esce di un soffio

47’ fallo di De Vrij su Ferguson e punizione dai 25 metri: Orsolini a giro manda alto non di molto sopra l’incrocio.

Secondo tempo

3’ Lukaku mette in mezzo un pallone che semina il panico in area rossoblù: Calhanoglu conclude alto

8’ bella transizione rossoblù on Orsolini che pesca Barrow in area, sponda del gambiano per Soriano la cui conclusione viene respinta, sulla ribattuta Dominguez conclude debolmente

13’ ingenuità di Lucumì che regala il pallone a Lukaku: il sinistro dal limite dell’area è bloccato da Skorupski

25’ voleé di Dzeko che calcia appena dentro l’area, ottimo il riflesso di Skorupski

29’ Barrow ha una prateria davanti ma arriva stanco alla conclusione

31’ 1-0 GOL ORSOLINI D’Ambrosio perde palla, Schouten pesca Orsolini nel corridoio giusto: collo esterno di sinistro e Onana è battuto

50’ sinistro centrale di Gosens, Skoruspki respinge con i pugni