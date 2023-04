La cronaca

Primo tempo

12’ Lasagna sorprende alle spalle Kyriakopoulos con un bel taglio in profondità, ma spreca un’occasionissima confezionando un diagonale debole che Skorupski controlla facilmente.

15’ Bel sinistro di Verdi dal limite, ma la conclusione è centrale e Skorupski controlla.

16’ Altra fiammata di Verdi, Skorupski si distende e respinge in corner il destro dal limite.

18’ Diagonale di Dominguez da posizione molto defilata, Montipò per non correre rischi devia in corner.

22’ Montipò esce a valanga su Zirkzee e sventa la minaccia, ma l’olandese era in posizione di fuorigioco.

41’ Missile da venti metri di Zirkzee, ma la conclusione è centrale e Montipò devia in corner

51’ 1-0 GOL VERDI Al 46’ sul corner, assai discutibile, di Verdi Skorupski sbaglia l’uscita e va a colpire Gaich: richiamato dal Var Mariani assegna il penalty che lo stesso Verdi trasforma.

Secondo tempo

3’ Verdi s’invola solitario verso la porta rossoblù, ma controlla male il pallone e Lucumì recupera.

14’ Sciabolata da fuori area di Orsolini, palla fuori di poco.

17’ 2-0 GOL VERDI Faraoni pesca l’esterno d’attacco gialloblù in area, il taglio è formidabile, non meno del colpo di testa su cui Skorupski non può nulla.

40’ Dominguez s’inserisce bene in area gialloblù ma la sua conclusione è un colpo di fioretto facile da controllare per Montipò.

42’ ancora Dominguez, stavolta da fuori area: pericolo per Montipò.

49’ 2-1 GOL DOMINGUEZ Bella giocata dell’argentino, che trafigge Montipò con un pallonetto.

51’ Orsolini a tre metri dalla linea di porta, con Montipò a terra, fallisce incredibilmente il 2-2.