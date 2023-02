Primo tempo

13’ prima grande occasione per il Bologna, sulla punizione di Orsolini Lykogiannis di testa timbra la traversa: Di Gregorio sporca impercettibilmente solo la traiettoria del pallone.

25’ 0-1 GOL DONATI Petagna si beve Sosa, Skorupski respinge come può in uscita, la palla carambola sui piedi di Donati che infila in una porta semi sguarnita.

46’ Petagna si lancia in contropiede dopo un erroraccio di Sosa ma ignora Caprari completamente libero: quando tenta il dribbling perde il pallone e l’occasione del 2-0 sfuma.

Secondo tempo

7’ bello schema su punizione: Aebischer serve Orsolini al limite dell’area, il sinistro dell’esterno d’attacco viene neutralizzato da Di Gregorio.

15’ Caprari tenta il gol da cinquanta metri ma il suo spiovente finisce sopra la traversa con Skoruspki che rientra frettolosamente in porta.

27’ bel sinistro a giro di Orsolini sul cross di Lykogiannis: palla fuori non di molto. 39’ missile di Rovella da trenta metri, Skorupski alza in corner.

40’ destro ravvicinato di Ranocchia dal dischetto, Skorupksi si distende e ci arriva con un tuffo plastico deviando il pallone di quanto basta.

50’ mischia in area monzese a un metro da Di Gregorio, ma il portiere brianzolo è un muro e resiste agli assalti ravvicinati di Sosa e Lykogiannis mettendo il sigillo ai tre punti della sua squadra.