La De Akker a Roma si gioca la salvezza Una vittoria per l’operazione sorpasso

Tutto in una sfida. Confronto decisivo per la De Akker Bologna che alle 15 scende in vasca, al Polo Acquatico di Ostia per affrontare la Distretti Ecologici Roma. Il futuro della formazione di Federico Mistrangelo passa dai prossimi 32’ di gioco, in un confronto diretto in casa della formazione capitolina. Solo al termine della sfida la De Akker saprà se ha conquistato l’obiettivo salvezza, oppure se per raggiungere la permanenza nel massimo campionato i bolognesi dovranno passare dai playout. A Roma per i ragazzi di Federico Mistrangelo conta solo vincere per raggiungere, in una classifica ancora molto ravvicinata, proprio Roma.

La classifica che interessa la corsa diretta per la salvezza vede Roma a quota 24, Anzio 23 e De Akker 21. Un’eventuale vittoria bolognese e un passo falso o mezzo passo falso dell’Anzio impegnato in casa con Bogliasco, permetterebbe così alla De Akker raggiungere e superare, visto il vantaggio degli scontri diretti, le avversarie conquistando la salvezza diretta. In caso diverso invece la salvezza dei ragazzi di Federico Mistrangelo passerà dai playout affrontando una tra Salerno e Catania che tra l’altro si trovano di fronte quest’oggi.

Nella decisiva di oggi in vasca una De Akker non al completo. Mancherà Arnaldo Deserti che deve scontare il secondo turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata nella vasca di Salerno. Mistrangelo dovrà però fare anche a meno di capitan Cocchi infortunio all’occhio.

La De Akker dovrà aggrapparsi ai suoi capisaldi, la forza della difesa con un super Cicali in porta, mentre in attacco serviranno, ancor di più le reti di Manzi, Milakovic e Guerrato.

Le altre gare: Anzio-Bogliasco, Salerno-Catania, Trieste-Brescia, Pro Recco-Quinto, Savona-Palermo, Ortigia-Posillipo.

La classifica: Pro Recco 73, Brescia 70, Ortigia 56, Palermo 53, Trieste 49, Savona 44, Quinto 37, Posillipo 27, Roma 24, Anzio 23, De Akker 21, Salerno 16, Catania 13, Bogliasco 5.

Filippo Mazzoni