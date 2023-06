La De Akker cambia pelle L’obiettivo sono i playoff

di Filippo Mazzoni

Porte aperte De Akker. Arrivi e partenze in casa bolognese con la formazione di Federico Mistrangelo che sta cambiando pelle in vista della prossima stagione agonistica. Raggiunta la salvezza dopo i playout, in casa De Akker ci si è messi al lavoro per dare al confermato coach una squadra che possa puntare ai playoff. Iniziamo da chi lascia. A salutare la De Akker sono il portiere Massimiliano Cicali e Alessandro Baldinelli, anconetano di nascita ma bolognese si adozione, costretti a lasciare per motivi di lavoro. Insieme a loro il settebello bolognese perde due pezzi da novanta come Edoardo Manzi e Stefano Guerrato che andranno invece a rinforzare la corazzata An Brescia. Sotto le Due Torri arrivano invece Simone Santini, portiere classe ‘97 originario di Ancona, città che l’ha cresciuto anche pallanuotisticamente. Rari Nantes Salerno e Anzio Waterpolis le altre tappe prima di Bologna.

In relazione all’accordo tra De Akker e President, con la creazione di una filiera unica, il giovane bolognese Riccardo De Simon, impegnato nei giorni scorsi la nazionale Under 20 ai Mondiali in Ungheria, approda in A1 alla De Akker. Terzo arrivo è quello di Duilio Puccio. Genovese 25 anni cresciuto nelle giovanili del Nervi, esordisce nella serie maggiore a 14 anni, si sposta poi a Sori e nel 2015 approda al Netafim Bogliasco, nel quale milita fino alla stagione appena conclusa. A coprire il posto vacante di mancino e a raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Manzi, sarà invece il brasiliano Gustavo de Freitas, ventisei anni che nei piani della società prenderà il posto tra gli stranieri di Bruno Kadar non confermato.

Il pokerissimo di arrivi è chiuso con un pezzo da novanta come Stefano Luongo che fa il percorso inverso di Manzi e Guerrato lasciando Brescia e firmando per la De Akker. Trentatrè anni, giocatore di carisma e grande esperienza, Luongo (nato in Liguia, a Chiavari) vanta numerose presenze in nazionale, è stato oro ai mondiali di Gwangju 2019 e ha una partecipazione ai Giochi Olimpici. A livello di club, invece, Luongo ha vinto 1 scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Coppe dei Campioni.