La De Akker ci prova in viaggio con Anzio

Scontro diretto in chiave playoff-playout per la De Akker. La formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca alle 15, allo stadio del nuoto di Anzio. In casa bolognese si deve fare a meno ancora di Grossi, mentre dovrebbe tornare a disposizione Boggiano dopo l’attacco influenzale che lo ha bloccato con Savona sabato. Intanto ieri si è concluso il concentramento Centro-Nord per la nazionale Under 16. Tra i convocati dal tecnico Massimo Tafuro anche il bolognese Gregorio Bardulla.

Le altre gare: Ortigia-Palermo; Posillipo-Bogliasco; Recco-Trieste; Savona-Quinto; Salerno-Brescia; Roma-Catania.

La classifica: Recco 42; Brescia 39; Ortigia 33; Trieste e Palermo 30; Savona 28; Quinto 21; De Akker Bologna e Salerno 13; Anzio 11; Roma 10; Posillipo 8; Catania 7; Bogliasco 4.