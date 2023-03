La De Akker di Mistrangelo in formato esportazione Alfonso: "Contro Palermo una sfida durissima"

Trasferta siciliana per la De Akker. Dopo la sosta per lasciare spazio alle finali di Coppa Italia, torna il massimo campionato di serie A1 maschile di pallanuoto.

Questo pomeriggio alle 15 la formazione di Federico Mistrangelo entra in vasca per affrontare la Telimar Palermo, quinta forza del campionato.

"Stiamo preparando la partita al meglio – conferma il centroboa Tomas Alfonso – sarà una sfida molto difficile, Palermo è una delle squadre migliori, ma daremo il cento per cento. Dopo Palermo andremo a Brescia, due sfide contro avversari di alto livello per prepararci al match col Quinto che è il nostro obiettivo".

Le altre gare: Posillipo-Catania, Roma-Brescia, Savona-Recco, Ortigia-Trieste, Anzio-Salerno, Bogliasco-Quinto.

La classifica: Recco 52, Brescia 49, Ortigia 41, Savona 38, Palermo 37, Trieste 34, Quinto 25, De Akker Bologna e Anzio 17, Posillipo 15, Roma 14, Salerno 13, Catania 8, Bogliasco 4.

Serie A2. Sfida casalinga per la President. Nella quattordicesima giornata di A2 maschile, la formazione di Marco Risso è attesa alla piscina Longo alle 17,30 dal confronto con la capolista Camogli, fino a questo momento vero e proprio rullo compressore del girone Nord. Per i bolognesi compito difficilissimo, ma tanta voglia di provarci e di riscattare il ko della settimana scorsa con Arenzano.

Serie C. C’è invece aria di derby in serie C. Alle 16,30 allo Sterlino si sfidano Rari Nantes Bologna e Persicetana.

