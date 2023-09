La De Akker di Vecchi ricomincia da tre Pallanuoto, nuoto e artistico per volare

di Filippo Mazzoni

Giorno di festa in casa De Akker. Nell’impianto di casa della piscina Carmen Longo la società bolognesi ha presentato atleti e programma in vista della prossima stagione. Nata nel 1980 la società che gestisce la piscina olimpiaca a fianco del Dall’Ara conta al suo attivo circa 300 tesserati tra le varie attività di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

Un’attività a tutto tondo per la società del patron Alberto Vecchi che varia dall’avviamento del nuoto e grazie alla collaborazione con la President, da quest’anno nell’orbita De Akker, della pallanuoto, fino agli agonisti come nel nuoto Federico Bocchia in vasca alle Olimpiadi di Rio, a Luca Pinca campione italiano nei 50 rana e Mattia Bondavalli argento nel 400 misti sempre ai campionati italiani assoluti.

Numerosa e di livello anche l’attività del nuoto sincronizzato, tra le migliori società dell’Emilia Romagna, ma il fiore all’occhiello della De Akker è sicuramente la prima squadra di pallanuoto che partecipa al campionato di serie A1 maschile. Per i ragazzi di Federico Mistrangelo la stagione si va sempre più avvicinando, così come si vanno susseguono gli allenamenti e la prima amichevole della stagione in programma mercoledì a Brescia, e in vista delle prime sfide ufficiali, fissate a Chiavari tra il 16 e 17 settembre con il girone eliminatorio a cinque squadre di Coppa Italia.

In campionato l’obiettivo di Edoardo Cocchi e compagni sarà quello di migliorare il risultato della passata stagione, cercando di conquistarsi un posto tra le prime sette nella prima fase, evitando quindi di infilare nella poule salvezza e di doversi giocare le chance per la permanenza in A1 nella seconda fase del campionato. Dopo una breve presentazione ufficiale, sul bordo vasca della Longo sono sfilate man mano tutte le squadre di nuoto sincronizzato, nuoto e pallanuoto, tra gli applausi del pubblico, familiari e amici, presenti sulle tribune.

Da quest’anno della galassia De Akker fa parte anche la President, dopo l’accordo estivo che ha in pratica visto giovanili e prima squadra che partecipa all’A2 confluire sotto le insegne rossoblù. L’accordo tra le società ha portato alla crescita da un punto di vista numerico dei ragazzi del settore giovanile con la possibilità, facendo sinergia di poter partecipare ai vari campionati junior oltre, a livello senior alla serie A1 come De Akker e alla serie A2 come President.