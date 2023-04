La De Akker saluta i suoi tifosi Sfida da sogno con la Pro Recco

Ultimo appuntamento casalingo di stagione regolare per la De Akker, che questa sera alle 20,30 scende in vasca per affrontare la prima della classe Recco. Appuntamento storico per la formazione di Federico Mistrangelo che ospita infatti la titolata formazione ligure. Si avvera un sogno per dirigenti e appassionati bolognesi di pallanuoto quello di ospitare per una sfida ufficiale di campionato la corazzata Pro Recco, società che ha fatto la storia della disciplina a livello nazionale e internazionale. Sulla carta sembra in effetti una sfida chiusa, ma in casa bolognese c’è tanta voglia di onorare la sfida e di preparare con grande attenzione quella che sarà l’ultima decisiva sfida, tra otto giorni a Roma in uno scontro diretto decisivo per le sorti del campionato dei rossoblù. Domani tutte le altre sfide di campionato tranne Bogliasco-Savona rimandata al 20 aprile. Direzione di gara di De Akker-Pro Recco affidata alla coppia Romolini e Scappini.

Le altre gare: Brescia-Ortigia, Posillipo-Anzio, Quinto-Salerno, Catania-Trieste, Palermo-Roma, Bogliasco-Savona.

La classifica: Pro Recco 70, An Brescia 67, Ortigia Siracusa 56, Telimar Palermo 50, Trieste 46, Savona 41, Quinto 34, Posillipo e Roma 24, Anzio 23, De Akker Bologna 21, Salerno 16, Catania 13, Bogliasco 5. Filippo Mazzoni