"La dedica a Sinisa? Ci tenevo molto"

Torna a parlare Riccardo Orsolini. E lo fa dai microfoni di Bfc Tv per promettere un grande seconda parte di stagione e un finale in crescendo: "Abbiamo lavorato tanto sul piano fisico durante la sosta, il mister ci ha spremuto, ma era necessario mettere benzina nelle gambe per fare bene il girone di ritorno". Orso schiva così le difficoltà e l’emergenza attuali, che raccontano di due ko consecutivi dalla ripresa di gennaio e torna sul gol con dedica a Mihajlovic e Vialli dell’ultima giornata: "Ci tenevo tanto a trovare il gol e a dedicarlo a Sinisa, con lui ho condiviso tanti bei momenti. Sono notizie che non vorremmo mai sentire, ma la vita è così e dobbiamo cercare di trovare forza anche da queste situazioni". Impossibile negare, però, come le assenze complichino la vita, specie in vista di Udine: "Sarà sicuramente una gara durissima contro un avversario fisicamente imponente. Anche perché senza Arnautovic cambia qualcosa, non c’è un punto di riferimento davanti e certe giocate dobbiamo imparare a evitarle".