La Fatro cerca l’allungo in vetta Castenaso prova a restare a galla

La Fatro per avvicinarsi alla promozione diretta in B1 femminile, Casteaso per riaprire la corsa salvezza. Giornata di match clou, nel campionato di B2 femminile, a partire dal girone G: alle 18 Ozzano sarà di scena sul campo di una Ravenna già certa della salvezza e alle bolognesi servono tre punti per difendere due punti di vantaggio sulla seconda e magari per allungare, con tre giornate ancora da giocare, dato che Pontedera sarà attesa dal derby toscano con Pistoia. Alle 18.30, in casa, non può fallire la Ribani Castenaso, che a -6 dalla salvezza ospita la penultima Porto Sant’Elpidio. Nel girone F match da dentro o fuori anche per la Calanca Persiceto, di scena a Suzzara (ore 19) con l’obiettivo di vincere per tenere vive le speranze di rimonta salvezza su Anderlini e Wimore, mentre alle 18 la già retrocessa Aredici sarà impegnata a Rodigo. Le classifiche.

Girone F: Fumara 65; San Giorgio Pc 51; Mirandola 50; Arbor RE 39; Parma, Castelbelforte 38; Alseno, Rubiera 33; Wimore RE, Anderlini Mo 31; Calanca Persiceto, Suzzara 22; Rodigo 18; Aredici Bologna 12.

Girone G: Fatro Ozzano 63; Pontedera 61; Prato 54; Riccione 52; Ancona, Pistoia 41; Ravenna 33; Fano 31; Porto San Giorgio 28; Potenza Picena 26; Ribani Castenaso 20; Rimini 17; Porto Sant’Elpidio 11; Pagliare 5.

m. g.