La Fatro Ozzano di Turrini si afferma in rimonta

La Fatro Ozzano supera la prova del nove. In B2 femminile le ragazze di coach Turrini superano 3-1 in rimonta Porto San Giorgio (22-25, 25-10, 25-17, 25-19) grazie ai 22 punti di Gherardi e ai 30 della coppia Casini (20) e Grillini (10) ottenendo il nono successo consecutivo che vale la difesa del primato nel girone G. Nello stesso gruppo, la Ribani Castenaso perde un’occasione a Rimini, cadendo al tie break (17-25, 25-14, 25-20, 20-25, 15-9) nello scontro diretto salvezza e vede la quota di permanenza nella categoria a 3 lunghezze. Nel girone F, torna alla vittoria la Calanca Persiceto, che batte 3-2 l’Anderlini (25-21, 23-25, 25-12, 16-25, 15-8), ma la salvezza resta montagna ardua da scalare, distante 8 punti. Va peggio alla Vtb, che non ha scampo con la capolista Gossolengo, vittoriosa in tre set. Girone F: Gossolengo 50; Mirandola 40; San Giorgio Pc 35; Arbor RE 32; Inzani Pr 29; Rubiera, Castelbelforte 27; Alseno 25; Wimore RE 23; Anderlini Mo 20; Rodigo, Suzzara 15; Calanca Persiceto 12; Vtb 7. Girone G: Fatro Ozzano, Pisa 46; Prato 41; Riccione 38; Ancona 34; Pistoia 31; Fano 24; Porto San Giorgio, Potenza Picena 20; Teodora 18; Rimini 17; Ribani Castenaso 15; Pagliare 5; Porto Sant’Elpidio 2.