La Fatro Ozzano di Turrini si conferma al vertice nel girone G Grillini, Casini, Bagnoli e Chinni non danno spazio a Fano

La Fatro Ozzano si prepara alla prova del nove. Le ragazze di coach Turrini passano 3-0 (22-25, 19-25, 22-25) sul campo dell’Apav Fano e difendono il primato del girone G del campionato di B2 femminile di volley, grazie all’ottava vittoria consecutiva firmata dagli 11 punti di Grillini e Casini, dai 10 di Bagnoli e dagli ingressi in battuta di Chinni, che rompe gli equilibri. In coda, niente da fare per la Ribani Castenaso che lotta e se la gioca, pagando dazio nei finali in volata alla terza della classe Prato (3-0, 25-22, 25-18, 25-22) e che nel week end sarà attesa a Rimini da uno scontro salvezza da non fallire. Nel girone F, ko Vtb e Calanca Persiceto: la partita salvezza, per loro pare una montagna durissima da scalare. La Vtb cede in tre set (25-23, 25-21, 25-20) sul campo dell’Arbor Reggio Emilia, la Calanca conquista un set a San Giorgio Piacentino (22-25, 25-22, 25-20, 25-20) ma non basta e resta a nove punti dalla quota salvezza, penultima davanti alla Vtb.

Girone F: Gossolengo 47; Mirandola 39; San Giorgio 35; Arbor 29; Parma 26; Castelbelforte 25; Rubiera 24; Alseno 23; Wimore 22; Anderlini 19; Rodigo, Suzzara 15; Calanca Persiceto 10; Vtb Aredici 7.

Girone G: Fatro Ozzano, Pisa 43; Prato, Riccione 38; Ancona 31; Pistoia 28; Fano 21; Potenza Picena, Porto San Giorgio 20; Olimpia 18; Rimini 15; Ribani Castenaso 14; Pagliare 5; Porto Sant’Elpidio 2.

Marcello Giordano