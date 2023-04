La Fatro Ozzano pensa al primato Calanca, l’obiettivo è la salvezza

Archiviata la Final Four di Coppa Italia, si torna in campo anche nel campionato di B2. Tempo di derby, nel girone G, dove la Fatro Ozzano ospita domani alle 18 la Ribani Castenaso con l’obiettivo di vincere per difendere il primato e fare un altro decisivo passo verso la promozione diretta in B1. Castenaso ha bisogno di un’impresa per riaprire la corsa salvezza.

Nel girone G, riaprire la corsa salvezza è l’obiettivo della Calanca Persiceto, che alle 21 ospita Castelbelforte, con l’obiettivo di vincere, sperando nel ko di Modena a Raggio Emilia, per salire a 3 punti dalla zona salvezza. E’ già retrocessa l’Aredici, seconda squadra giovanile della Vtb, che prepara la corsa alle finali nazionali Under 18 ospitando Suzzara domani alle 17,30.

B2 girone F: Gossolengo 62; Mirandola 49; San Giorgio 48; Arbor, Parma 38; Castelbelforte 35; Rubiera 31; Alseno, Wimore 31; Anderlini 28; Calanca Persiceto, Suzzara 22; Rodigo 16; Aredici Bologna 9.

B2 girone G: Fatro Ozzano 60; Pontedera 58; Prato 51; Riccione 49; Ancona 39; Pistoia 38; Fano 31; Ravenna 30; Porto San Giorgio 28; Potenza Picena 26; Ribani Castenaso 20; Rimini 17; Porto Sant’Elpidio 10; Pagliare 5.