La Fcr Edil cerca il nuovo allungo

Iniziato con il piede giusto il girone di ritorno, con un netto successo a Castelbellino, la Fcr Edil Bologna si appresta a tornare a calcare il parquet di casa, a distanza di un mese dall’ultima volta.

Alle 17,30, al PalaLercaro, Fiore e compagne affronteranno Cesena con l’obiettivo di difendere il primato del girone D del campionato di B1 femminile di volley.

Di più avranno la chance di chiudere la pratica playoff con 11 giornate di anticipo sulla fine della stagione regolare.

Sono 10 i punti di margine su Imola, quarta e prima esclusa dalla corsa promozione: in caso di successo odierno, la Fcr Edil porterebbe almeno a 12 i punti di vantaggio sulla quarta, ovvero quattro partite di margine, dal momento che Imola sarà chiamata a osservare il turno di riposo e non potrà mettere punti in cascina.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo Cesena, quartultima, ma rinforzatasi con l’arrivo della schiacciatrice Greta Pinali (ex San Lazzaro) e reduce da un successo.

Bologna però vuole il primato e intende continuare a crescere in vista della fase clou della stagione, Coppa Italia inclusa che si disputerà ad aprile, con la speranza che la Vtb ospiti la manifestazione: la Federazione ha ancora dieci giorni di tempo per comunicare quale sarà la piazza in cui si disputerà la Final Four e la società delle Due Torri continua a sperare.

Le altre gare: Jesi-Forlì, Mosaico Ravenna-Clementina Castelbellino, Zerosystem Modena-Trevi, Volley Modena-Corridonia, Tirabassi & Vezzali-Altino. Riposa: Clai Imola.

La classifica: Vtb Fcr Edil Bologna 34; Tenaglia Altino 31; Mosaico Ravenna 25; Clai Imola 24; Forlì, Trevi 22; Corridonia 21; Jesi 18; Tirabassi & Vezzali, Cesena 16; Clementina Castelbellino 10; Volley Modena 8; Zerosystem Modena 5.

Marcello Giordano