La Fcr Edil chiude la regular season con la trasferta a Corridonia

Ultima uscita in stagione regolare per la FcrEdil Bologna, di scena a Corridonia, nelle Marche, alle 18. La stagione regolare del campionato di B1 donne di volley è giunto alla penultima giornata, ma la Vtb sarà chiamata nel prossimo turno a osservare il turno di riposo: ergo, sarà l’ultimo ballo prima dei playoff che scatteranno il 27 maggio. La FcrEdil è già certa da settimane del primo posto aritmetico e attende il finale di stagione per conoscere la griglia playoff e ha organizzato amichevoli con Padova e Bergamo (affrontate in Coppa Italia) per non perdere ritmo gara durante la sosta. Ma per Corridonia il match di oggi vale una stagione: una sconfitta la condannerebbe alla retrocessione: le ragazze di coach Zappaterra dovranno essere abili a tenere alta la tensione per far valere la differenza di qualità del proprio roster. Le altre gare: Altino-Zerosystem Modena, Cesena-Ravenna, Jesi Modena, Forlì-Imola, Trevi-Celementina. Riposa: Campagnola.

La classifica: Vtb FcrEdil Bologna 62; Tenaglia Altino 46; Clai Imola 42; Beluline Forlì, Mosaico Ravenna 37; Angelini Cesena 36; Clementina Ancona, Lucky Wind Trevi 33; Tirabassi & Vezzali Campagnola, Pieralisi Jesi 30; Corplast Corridonia 26; Zerosystem Modena 12; Volley Modena 8.

m. g.