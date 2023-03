La Fcr Edil vuole allungare: arriva il fanalino Modena

Blindare il primo posto: è questa la missione della Fcr Edil Bologna, che nella marcia di avvicinamento ai playoff del campionato di B1 femminile di volley e alla Coppa Italia di categoria è chiamata a sfruttare la chance che le offre il calendario.

Questo pomeriggio, Fiore e compagne, ospiteranno alle ore 17.30 al PalaLercaro il fanalino di coda Volley Modena, match valido per la diciottesima giornata.

Vietato prendere la sfida sotto gamba, dopo il successo in rimonta dell’ultimo weekend (3-1) con la Zerosystem, anche perché la seconda in classifica Altino, distante sei punti, sarà chiamata ad osservare il turno di riposo: i tre punti darebbero così modo alle rossoblù di scavare un divario forse definitivo e di blindare quindi il primato in classifica quando al termine della regular season rimarranno otto giornate. Un vantaggio che darebbe poi modo a coach Zappaterra di lavorare sulla condizione fisica in vista della Coppa Italia di inizio aprile e dei playoff.

Le altre gare: Ravenna-Zerosystem Modena, Castelbellino-Clai Imola, Cesena-Jesi, Corridonia-Campagnola, Trevi-Forlì. Riposa: Altino.

La classifica: Vtb Fcr Edil Bologna 43; Altino 37; Clai Imola, Ravenna 28; Forlì 27; Corridonia 24; Jesi, Trevi 22; Cesena 21; Castelbellino, Campagnola 19; Volley Modena, Zerosystem Modena 8.

Marcello Giordano