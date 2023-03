La Fortitudo a Pistoia per mettere un piede nei playoff

di Filippo Mazzoni

Dopo venti giorni di sosta e con tanta voglia di riprende, la Fortitudo torna di nuovo in campo, oggi pomeriggio alle 18 al PalaCarrara di Pistoia per affrontare i padroni di casa della Giorgio Tesi Group. Dopo le sconfitte con Chieti, Mantova e Ravenna e i turni di riposo dopo la rinuncia di Ferrara e il weekend di stop per la Final Four di Coppa Italia, la formazione di coach Luca Dalmonte prova a riprendere il proprio cammino verso i playoff adesso ad un passo.

Una vittoria con Pistoia o un successo nella prossima con Forlì garantirebbe infatti alla Effe il sesto posto e quindi l’accesso sicuro, ancor prima della seconda fase che deciderà la classifica finale, alla post season e senza attendere il risultato di Rimini. "Tre settimane senza giocare ci porta alla sfida con Pistoia con tanto carico di allenamenti ma senza ritmo di gioco – conferma coach Luca Dalmonte – Sarà necessario approcciare la partita inseguendo le situazioni senza forzare, cercando le interpretazioni più semplice".

Fortitudo che ha avuto occasione di inserire al meglio Francesco Candussi, ma che invece ha perso, ancor prima di averlo, Miha Vasl. L’esterno sloveno si è infatti fermato saltando l’intera settimana di allenamenti a causa della sciatalgia che lo aveva colpito. Fortitudo artefice del proprio destino in chiave playoff.

"Abbiamo due possibilità a disposizione per centrare l’obiettivo, adesso pensiamo solo ai 40’ con Pistoia, consapevoli della loro qualità. La sosta ha dato il via ad una nuova stagione? Il vero cambio sarà per tutti ai playoff. Vasl e Candussi danno equilibri diversi? In un mondo ideale sì, Vasl lo abbiamo avuto per pochi allenamento. Potranno essere un fattore ma se tutta la squadra cambia la modalità e il metro con cui ci presentiamo".

Le altre gare: Ravenna-Rimini, Cividale-San Severo, Cento-Mantova, Nardò-Chieti, Forlì-Udine. Riposa: Chiusi.

La classifica: Forlì 38, Cento e Pistoia 32, Udine 26, Cividale 24, Fortitudo 22, Rimini 20, Nardò e Chiusi 18, Mantova 16, Chieti e Ravenna 14, San Severo 12. Radio & tv – Diretta streaming su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno.