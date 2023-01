La Fortitudo all’esame più difficile Dalmonte: "È il momento di agire"

di Filippo Mazzoni

Rialzarsi e ripartire dalla forza del gruppo. Reduce da due sconfitte con Chiusi e Cividale, la Flats Service Fortitudo prova a riprendere alle 17 al PalaDozza la propria marcia playoff. L’avversario è il più complicato e difficile, visto che Udine, per qualità e profondità di organico, è una delle formazioni pretendenti alla promozione in A, con elementi come Gentile, Gaspardo, ma anche come la coppia Briscoe-Sherrill. "E’ il momento delle azioni, con la spinta della mia totale fiducia e confidenza per portare la squadra ad accettare una partita difficile – commenta coach Luca Dalmonte – Udine si basa sul talento di giocatori che dovremo cercare di limitare facendo per altro attenzione però a tutto l’organico. In attacco dovremo avere una produzione in campo aperto superiore alla normalità ed essere tutti sintonizzati per capire dove prendere vantaggi. Questa è una partita che dà motivazioni a prescindere". Non è stata una settimana semplice in casa Fortitudo, con le parole del presidente Di Pisa che hanno evidenziato il pensiero della società.

"E’ stato legittimo da parte della società esprimere il proprio pensiero. Ho fiducia nei giocatori che questo sia stato recepito. Ribadisco che la squadra è consapevole di dove sia adesso e di cosa ci aspetti. C’è un senso di responsabilità che io ho e che cerco di estendere, con la certezza che ce l’abbia ogni singolo giocatore". Dopo domenica c’era invece tanta amarezza in società e in squadra come conferma lo stesso coach.

"Ci sarà un grande senso di responsabilità e determinazione nell’affrontare Udine. Dovremo fare tutto ciò che è nostro, in attacco come in difesa, consapevoli che è una partita importante. Cosa mi aspetto? Dobbiamo avere una idea condivisa sulle situazioni che dobbiamo correggere e di quelle che invece dobbiamo cercare di mantenere inalterate. Non dobbiamo farci condizionare da errori che possono capitare ed essere pronti a resettare e andare avanti". Poi Dalmonte parla degli stranieri: per un Davis tornato a essere tra i migliori, c’è un Thornton in difficoltà. "Deve continuare a produrre vantaggi e separazioni, ma non deve eccedere per trovare fiducia. Credo in lui, rimane una delle nostre opzioni, e qualche licenza, non troppa, se la può prendere".