La Fortitudo cade e archivia le ambizioni

ASSIGECO

91

FORTITUDO BOLOGNA

73

ASSIGECO : Cesana 25, Miaschi 5, McGusty 22, Gajic 10, Pascolo 12, Soviero 5, Querci, Galmarini 3, Portannese 3, Sabatini 6, Gherardini ne, Joksimovic ne. All. Salieri.

FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 6, Thornton 11, Aradori 20, Cucci 8, Candussi 7, Panni 10, Barbante 2, Italiano 6, Vasl 3, Bonfiglioli ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Bartoli, Cappello, Picchi.

Note: parziali 24-24, 45-39, 70-59. Tiri da due: Piacenza 1530; Fortitudo 1431. Tiri da tre: 1633; 1127. Tiri liberi: 1315; 1219. Rimbalzi: 34; 34.

di Filippo Mazzoni

Secondo ko consecutivo per la Fortitudo che dopo la sconfitta con Torino paga dazio anche a Piacenza e saluta le ambizioni di centrare uno dei primi due posti del girone e che rende praticamente inutili le prossime 4 partite della seconda fase. Prestazione sottotono per una Flats Service troppo confusionaria e incapace di reagire alla pressione piacentina e che non bastasse il danno, anche la beffa: perde per infortunio capitan Fantinelli costretto a uscire a inizio terza frazione, per un fastidio alla schieda da rivalutare nei prossimi giorni.

Al PalaBanca nella seconda gara del girone Blu si sfidano Piacenza, agli ordini del castellano Salieri, che si presenta senza Skeens, ma col ritorno in campo dell’ex Gherardo Sabatini e una Fortitudo non al top, ma con la formazione al completo. Si affrontano per idea, ma anche per necessità, due squadre molto diverse.

Piacenza cerca il gioco dei propri esterni Cesana e McGusty strepitosi, trova in Pascolo un solido punto di appoggio sottocanestro e in difesa mette grande pressione a un attacco della Fortitudo in cerca di bilanciare meglio il proprio gioco interno-esterno. Si gioca a ritmi vertiginosi e almeno nel primo tempo, si segna tanto.

La sfida è un continuo botta e risposta, con nessuna delle squadre che riesce a staccare la rivale, fino all’ultimo minuto prima dell’intervallo quando proprio l’ex Sabatini prima infila una tripla e poi, a fil di sirena, segna da oltre metà campo il +6 Assigeco.

Alla ripresa del gioco la Fortitudo infila un break di 0-8, ma perde Fantinelli e le poche idee che aveva. Piacenza torna a comandare anche perché la Fortitudo sbaglia troppo, si innervosisce anche, ma non solo per qualche dubbia fischiata arbitrale e piomba a -11 sul 70-59, proprio al 30’.

Nell’ultima frazione di gioco si segna con il contagocce, la Fortitudo continua a fare tanta confusione in attacco facendosi prendere dalla frenesia e subendo la pressione di una Piacenza che vince con pieno merito al cospetto di una Effe dove si salvano veramente in pochi.

Messe nel cassetto le ambizioni-speranze di uno dei primi due posti, se non altro adesso la squadra dovrà mettere il cuore in pace e usare il prossimo mese solo in preparazione ai successivi playoff. Dopo il confronto di ieri sera a Piacenza, la Fortitudo tornerà in campo mercoledì 19 aprile per affrontare, nel posticipo della terza giornata l’Urania Milano. Da martedì i biglietti della sfida saranno in vendita allo Store e sul circuito Vivaticket.

Le altre gare: Torino-Cividale 89-86, Milano-Udine 92-87.

La classifica: Torino 10; Cividale e Milano 8; Udine 6; Fortitudo e Piacenza 2.