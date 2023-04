La Fortitudo cerca la scintilla per stupire

di Filippo Mazzoni

Situazione ancora complessa, ma tutto sommato in netto miglioramento. La possibilità di avere qualche giorno in più a disposizione, visto che la sfida con l’Urania Milano è in programma solo mercoledì, alle 20,30 al PalaDozza, dovrebbe dare la possibilità a coach Luca Dalmonte almeno di avere tutti i propri effettivi a disposizione.

Con che minutaggio e in quale condizione fisica rimane in effetti da valutare non nei prossimi giorni, ma proprio all’interno della stessa sfida, però se non altro con la squadra al completo si punta sull’orgoglio e sulla voglia di rivincita di un gruppo che nelle ultime 7 sfide ha dovuto abbassare la testa 6 volte.

Troppe anche per una squadra che l’obiettivo playoff dichiarato a inizio stagione lo ha giù raggiunto. E’ un periodo in cui manca la scintilla in casa Fortitudo, con la formazione di Dalmonte che non riesce a rendere quanto potrebbe e vorrebbe fare. Certo la fortuna non ha aiutato una squadra che per tutta la stagione ha dovuto fare i conti con una condizione fisica sempre precaria di più di un elemento, ma le prossime quattro sfide che hanno perso valore, saranno importanti per recuperare la condizione in vista dei playoff e provare ad accendere quella scintilla che è troppo spesso mancata.

Sul fronte infermeria la condizione fisica di Matteo Fantinelli, Valerio Cucci e Alessandro Panni è in netto miglioramento, tanto da fare pensare ad un possibile utilizzo di tutti e tre.

Per loro continua il lavoro differenziato, ma nonostante una condizione fisica non ottimale, la speranza è di vederli tutti in campo con Milano mercoledì.

Intanto oggi si apre la terza giornata del girone Blu con la sfida tra Cividale e Piacenza, mentre domani Udine ospiterà Torino. Giornata che si concluderà mercoledì con la sfida tra Fortitudo e Urania, in programma in Piazza Azzarita.

Per la sfida contro Milano prosegue sul circuito Vivaticket e nello lo Store di via Riva Reno la prevendita dei biglietti. Sempre allo Store è possibile sottoscrivere i biglietti per l’iniziativa "Portami a Palazzo" riservata ai bambini tra i 6-10 anni con il biglietto per i bambini al costo di un euro (20 per l’accompagnatore).

Le altre gare: Cividale-Piacenza (oggi alle 20), Udine-Torino (domani alle 18).

La classifica: Torino 10; Cividale e Milano 8; Udine 6; Piacenza e Flats Service Fortitudo 2.