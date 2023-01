La Fortitudo fa per tre: che vittoria con Udine

FORTITUDO

95

APU UDINE

67

: Fantinelli 17, Thornton 8, Aradori 21, Davis 6, Barbante 9; Cucci 16, Panni 10, Italiano 8, Biordi, Niang, Natalini, Bonfiglioli. All. Dalmonte.

OLD WILD WEST UDINE: Palumbo 4, Sherrill 17, Gentile 11, Esposito 2, Pellegrino 6; Antonutti 9, Fantoma, Cusin 4, Gaspardo 11, Monaldi 3, Briscoe ne. All. Finetti.

Arbitri: Vita, Costa, Grappasonno.

Note: parziali 26-22, 60-37, 86-48. Tiri da due: Fortitudo 1940; Udine 2644. Tiri da tre: 1522; 220. Tiri liberi: 1214; 913. Rimbalzi 34; 34.

di Filippo Mazzoni

Con una prestazione balistica impressionante la Fortitudo schianta Udine e torna alla vittoria, nel fortino del PalaDozza. Serata magica al tiro per la formazione di Luca Dalmonte che bersaglia il canestro friulano segnando ben 60 punti nei primi 20’ di gioco con percentuali impressionanti e sfiora quota 100 al fischio finale. Dopo 10’ in cui Udine prova a tenere i ritmi dei bolognesi, la Fortitudo domina e allunga definitivamente nel secondo parziale. All’intervallo Fantinelli e compagni sono infatti avanti di 23, sul 60-37 con 11 su 13 dalla lunga distanza e 11 su 18 invece da dentro l’arco, percentuali che poi si sporcheranno nella ripresa, anche se da tre la Effe concluderà con un eccellente 15 su 22. La ripresa vede la Fortitudo allungare ancora toccando il +38, sul 86-48 a fine terzo quarto e poi gestire senza affanni nell’ultima frazione e di conquistare 2 punti fondamentali per la classifica, ma ancor di più per il morale di una squadra che ha tutto per puntare a raggiungere i playoff e che deve trovare solo la tranquillità per poterlo fare senza complicarsi la vita da sola.

Bene Aradori top scorer di serata, super Fantinelli al tiro e in regia, eccellente Cucci sui due lati del campo e con Italiano straordinario a mettere due triple che hanno dato il via alla fuga biancoblù. Dalmonte ha trovato anche energia da Davis, verticalità da Barbante e canestri e regia da Panni, tutti bene, unico sottotono Thornton, ma anche lui è riuscito a dare il proprio contributo alla causa della Effe, in una serata magica. Udine, salvo i primi spiccioli di partita, proprio non c’è. Difensivamente la formazione bianconera non riesce a fermare la marea della Flats Service, mentre in attacco, senza Briscoe a referto solo ad onor di firma e senza Nobile, la formazione di Finetti trova qualche punto all’inizio da Alessandro Gentile e da Sherrill e nel corso del match da Gaspardo, ma è davvero troppo poco, viste le pessime percentuali al tiro.

Concluso nel migliore modo possibile il doppio turno interno con le formazioni friulane, adesso la Fortitudo torna a giocare lontano dal PalaDozza, impegnata nella trasferta di Rimini, fondamentale per consolidare l’attuale sesto posto.