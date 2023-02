La Fortitudo pensa a Mantova Angori operato alla schiena: resterà a riposo qualche giorno

Continua la preparazione della Fortitudo in vista della sfida con Mantova. In attesa di eventuali novità di mercato, con Candussi nel mirino e con Davis che potrebbe essere alla sua ultima apparizione in maglia Effe, la formazione di Luca Dalmonte si appresta a scendere in campo domenica per riprendere la propria corsa playoff. Fortitudo che in questi giorni dovrà fare a meno del suo vice allenatore Matteo Angori, sottoposto ieri a intervento chirurgico per la rimozione di un’ernia del disco lombare, che gli impedirà di seguire la squadra per qualche giorno.

La Fortitudo, infine, si è stretta intorno al consigliere Federico Pecora per la scomparsa del padre Paolo.