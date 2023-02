La Fortitudo prova a consolarsi con Candussi

FORTITUDO

73

STAFF MANTOVA

77

FLATS SERVICE : Fantinelli 14, Thornton 7, Aradori 20, Davis 4, Barbante 7; Cucci 12, Italiano 7, Panni 2, Biordi ne, Niang ne, Natalini ne, Bonfiglioli ne. All. Dalmonte.

STAFF MANTOVA: Calzavara 7, Cortese 23, Veronesi 11, Ross 12, Iannuzzi 10; Janelidze 4, Criconia 6, Morgillo 4; Vukobrat ne, Miles ne. All. Zanco.

Arbitri: Lucotti, Capurro, Bertuccioli.

Note: parziali 16-23, 28-48, 49-62. Tiri da due: Fortitudo 1937; Mantova 1835. Tiri da tre: 723; 831. Tiri liberi: 1428; 1721. Rimbalzi 34; 47.

La Fortitudo non rende merito al suo pubblico e cade male in casa. Nervosa e confusionaria in attacco, sopravanzata ai rimbalzi, la Fortitudo regala 20’ alla Staff e solo con la forza dei nervi prova, nella ripresa, a raddrizzare una sfida, arrivando nell’ultimo minuto fino al -1, prima del ko. In casa Fortitudo serve un cambio di marcia che già oggi potrebbe arrivare dal mercato. Davis è ormai ai saluti per lasciare spazio a Candussi. Della squadra sconfitta da una Mantova reduce da un momento difficile e senza il suo miglior giocatore, l’americano Miles, c’è poco da salvare. Troppi i falli tecnici presi, con Cucci espulso per doppia sanzione. Eppure anche stavolta la Fossa con coreografia e incitamento costante durante la gara, ma anche un momento di grande solidarietà, voluto proprio dai ragazzi della curva con l’intitolazione di un seggiolino a Lorenzo Bastelli, il giovane tifoso della Fortitudo scomparso nei mesi scorsi, ha provato a far valere il fattore PalaDozza, ma non è bastato.

Laconico coach Luca Dalmonte. "Non dobbiamo farci spostare da situazioni su cui non possiamo incidere. Qualsiasi giudizio è oggettivo, ma emotivamente non possiamo restare su episodi che in campo ci penalizzano ma su cui non possiamo fare nulla. Ci rimangono 4 partite saranno importanti".

Le altre gare: Udine-Ravenna 73-62, Ferrara-Cividale 65-71, San Severo-Nardò 78-74, Chiusi-Pistoia 79-62, Rimini-Chieti 76-57, Cento-Forlì.

La classifica: Pistoia e Forlì 34, Cento 32, Udine 28, Cividale 24, Fortitudo e Rimini 22, Nardò 20, Ferrara, Chiusi, Mantova e San Severo 16, Ravenna, 14, Chieti 12.