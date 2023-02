La Fortitudo punta su futuro e solidarietà

Presente, futuro e solidarietà. Il confronto in programma alle 18 al PalaDozza tra Fortitudo e Mantova, unisce tante emozioni e tanti significati. Prima di tutto c’è il lato sociale della sfida con il confronto che sarà anticipato dall’intitolazione di un seggiolino del PalaDozza a Lorenzo Bastelli, giovane tifoso della Fortitudo scomparso per un sarcoma.

Un evento realizzato dalla società e dall’associazione Fortitudo per il Sociale con il fattivo contributo della Fossa dei Leoni. La stessa sfida è legata anche l’ultima giornata dell’Epilepsy Week, la settimana dedicata alla lotta all’epilessia.

In campo Fortitudo-Mantova racconterà invece un confronto che vale tanto per l’una e l’altra contendente, con gli ospiti a cerca di punti salvezza e la Fortitudo che invece vuol riprendere la propria corsa playoff.

"Ci sono partite che hanno determinati valori e altre dove non importa come, ma è importante vincere – sottolinea coach Luca Dalmonte –. Con Mantova è una di queste partite da vincere, non importa come, partendo da un punto fondamentale, il rispetto per gli avversari".

La priorità è tornare al successo e conquistare due punti fondamentali per il morale e la classifica della Fortitudo.

"Giochiamo in casa, veniamo da una sconfitta esterna e con il passare del calendario il peso specifico di ogni partita aumenta, fa parte del nostro mestiere caricarci in tutti i modi e maniere. E’ banale dirlo ma il vero campionato inizia dai playoff".

Dalmonte evita di parlare di mercato anche se le notizie del taglio di Davis e del possibile arrivo di Candussi è all’ordine del giorno.

"Perdere una gara come Chieti alza l’attenzione per la partita di domani, ma questo non deve cambiare, in funzione futura, la consapevolezza di quello che possiamo essere, con i nostri punti attaccabili. I playoff sono tutta un’altra cosa, c’è chi è stato promosso partendo da settimo, chi ha vinto serie partendo dallo 0-2, è tutto un altro mondo".

Direzione di gara affidata a Lucotti, Capurro e Bertuccioli.

Le altre gare: Udine-Ravenna, Ferrara-Cividale, San Severo-Nardò, Chiusi-Pistoia, Rimini-Chieti, Cento-Forlì.

La classifica: Pistoia e Forlì 34, Cento 32, Udine 26, Cividale e Fortitudo 22, Rimini e Nardò 20, Ferrara 16, Chiusi, Ravenna, Mantova e San Severo 14, Chieti 12.